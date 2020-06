Con il Cuore, le foto più belle della serata di Assisi con Gianni Morandi e Carlo Conti

L'evento di solidarietà “Con il Cuore, nel nome di Francesco” che si è tenuto ieri, martedì 9 giugno alle 20.35 in diretta su Rai1 da Assisi, ha fatto il pieno di ascolti (leggi qui).

Gianni Morandi è stato l'ospite principale della maratona di solidarietà dei frati del Sacro Convento di Assisi per i poveri del nostro Paese. Quest'anno verranno aiutate le mense francescane in Italia e le famiglie colpite economicamente dal Coronavirus. Carlo Conti ha condotto in diretta lo show dal sagrato della Basilica Superiore di San Francesco d'Assisi: l'evento benefico da 18 anni aiuta e sostiene chi soffre e chi si trova in difficoltà.