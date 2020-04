Coronavirus, Assisi senza più turisti si ritrova avvolta nel silenzio

di Sergio Casagrande

Ai piedi di Assisi un’insegna luminosa mostra ancora la frase di benvenuto e ricorda che ti stai avvicinando alla Città della Pace. Ed è proprio la pace - manifestata da un centro storico totalmente deserto e da un silenzio rotto solo dallo scorrere dell’acqua delle fontane - che, in questi giorni di restrizioni per l’epidemia da Coronavirus, regna come un’unica sovrana nella città di San Francesco.

Le foto che pubblichiamo qui in alto e che potete sfogliare le abbiamo scattate nella mattinata del 29 marzo 2020, quinta domenica di Quaresima, una giornata che, da sempre, in passato, per l’approssimarsi della Pasqua, ha visto Assisi invasa da turisti e pellegrini, con gli alberghi pieni e il tutto esaurito nei ristoranti. Ovviamente, niente di tutto questo. Parcheggi vuoti e serrande abbassate ovunque, tranne che per alcune attività di interesse primario: come quelle di qualche tabacchi, edicola e farmacia. La città inanimata mostra la ferita più grande che anche Assisi sta subendo da questa emergenza: il crollo del turismo, motore principale di tutte le attività del territorio. Qui non ci sono grandi catene alberghiere, né i grandi marchi del commercio in franchising. E, se si esclude il McDonald’s di Santa Maria degli Angeli, neppure i fast food internazionali.

Assisi, nota in tutto il mondo per il suo Santo e per i beni artistici patrimonio dell’Umanità, basa la sua economia su un’imprenditoria a gestione prevalentemente familiare che ora si ritrova con le attività precipitate improvvisamente a zero. E spera, in silenzio, in una ripresa che rischia di essere ancora più difficile di quella che, dopo il sisma del 1997, permise di recuperare le volte frantumate della basilica di San Francesco.

