Natale ad Assisi, ricco cartellone di eventi e iniziative fino al giorno della Befana

Ad Assisi ricco cartellone di iniziative ed eventi per le feste di Natale promosso e coordinato dall’assessorato alla cultura e turismo del Comune e realizzato in collaborazione con le associazioni del territorio.

Leggi Il programma completo degli eventi

Dalla casa di Babbo Natale al Bosco Incantato, dagli eco alberi alla pista di pattinaggio, dai presepi allestiti in tutta la città al trenino gratuito e tanto altro ancora nella città di San Francesco, per l'occasione ancora più bella grazie agli addobbi e alle luminarie. Iniziative per grandi e piccini sono in programma anche a Santa Maria degli Angeli e nelle altre frazioni del Comune fino al giorno dell'arrivo della Befana.