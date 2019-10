Padre Gambetti: "Occorre ricostruire cultura politica"

"Oggi urge ricostruire una cultura politica. Occorre farlo per i nostri figli, ancor più che per noi". Lo ha detto il custode del Sacro convento di Assisi, Mauro Gambetti, nel saluto che ha aperto le celebrazioni per San Francesco, patrono d’Italia, alla presenza delle autorità e del premier Giuseppe Conte. "In Italia e in Europa - sono le parole di Gambetti - abbiamo nostalgia della cultura politica, ma oggi non si può delegare il compito politico solo a qualcuno, per quanto possa essere illuminato; né lo si può consegnare a qualche arrogante faccendiere arrivista... troppi!. Ogni uomo è politico ed è chiamato all’impegno politico, un impegno di umanità e di santità. Fare politica è compito di ciascuno di noi, per far risorgere l’Italia, l’Europa".