Anziano di 88 anni investe con l'auto coetanea

Lungo via Martiri della Libertà, in prossimità dell'incrocio con via della Fornace, una Chevrolet Spark, condotta da un uomo di 88 anni, ha investito una donna della stessa età che stava attraversando la strada. E' successo a Città di Castello. Sia il conducente dell'auto che la donna sono residenti a Città di Castello. Una pattuglia della Polizia municipale è stata chiamata sul posto per effettuare i rilievi di legge. Una ambulanza del 118 ha trasportato la donna in ospedale, per lei prognosi di 40 giorni per la frattura scomposta di tibia e perone. E’ ricoverata in Ortopedia.