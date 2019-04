Con l'auto finisce sulla scalinata

Con l'automobile sulla scalinata sfonda la balaustra del parco. Non è fortunatamente rimasto ferito l'anziano conducente al volante della Nissan Almera che, nel primo pomeriggio di venerdì 26 aprile, probabilmente per una svista, ha svoltato a destra e imboccato la scalinata del Chico Mendes, che si trova poco prima dello stop per imboccare viale Matteotti a Spoleto. L'ottantasettenne al volante ha perso il controllo dell'auto e si è schiantato contro la balaustra in ferro, sfondandola.