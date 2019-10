Contributi pubblici a Bianconi, l'audio del consiglio

Questi che pubblichiamo sono i passaggi nei quali il sindaco di Norcia, Nicola Alemanno, elenca i fondi per la ricostruzione degli hotel a Norcia e gli affidamenti per mense e trasporti. Emerge che gli unici due alberghi nursini che hanno ottenuto il decreto con specifica di finanziamento sono quelli del gruppo di Vincenzo Bianconi, candidato alla presidenza della Regione per Pd e M5S.

Per approfondire leggi anche: Ricostruzione, soldi solo agli hotel di Bianconi

Per la refezione dei moduli abitativi e il trasporto comunale legati all’emergenza sisma, le aziende del gruppo, anche in associazione temporanea di impresa, hanno ottenuto circa l’80% de fondi impiegati nel comune. Alemanno indica una per una le pratiche, rispondendo il 30 settembre scorso in consiglio comunale a un’interrogazione del gruppo di opposizione, area Pd, Noi per Norcia. Nel primo spezzone di audio, Alemanno (sindaco forzista rieletto in primavera, che tra l’altro è stato appoggiato da Bianconi nella campagna elettorale del maggio scorso) parla delle pratiche degli hotel. Nella seconda parte risponde alla seconda domanda dell’interrogazione su forniture e contributi.