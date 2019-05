Elezioni, l'audio degli insulti tra ex alleati

”Alla grande, alla grande, siamo primi di molto e andiamo al ballottaggio con i comunisti; meglio così che con quella culona schifosa, siamo i numeri uno”.

Nella serata di festa post elettorale, lunedì notte il candidato di Forza Italia Filiberto Franchi (che a Bastia Umbra sosteneva il candidato sindaco Paola Lungarotti che andrà al ballottaggio con Lucio Raspa) si è lasciato andare ai commenti prendendo di mira Catia Degli Esposti. Il messaggio audio whatsApp non ha impiegato molto a circolare non solo tra gli addetti ai lavori diventando in poche ore un vero e proprio caso politico. I due, infatti, sono ex alleati. Franchi, che al primo turno ha ottenuto 146 voti e già assessore uscente della giunta guidata da Stefano Ansideri, era in maggioranza con Degli Esposti. Franchi ha chiesto scusa a Degli Esposti e ha denunciato la persona che ha ricevuto il messaggio e lo diffuso facendolo diventare virale perché era, comunque, un audio privato.