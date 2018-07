Migranti, Fico: "Accoglienza è un valore ma tutti siano responsabili, Ue non ci lasci soli"

Mostra Cinema Venezia, tre italiani in concorso. Il direttore Barbera: ''C'è voglia di riscatto''

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 25-06-18 Mostra del Cinema Venezia tre italiani in concorso il direttore Barbera C e voglia di riscatto I film italiani in gara nel concorso principale della 75esima Mostra del cinema di Venezia sono 'Suspiria' di Luca Guadagnino, 'Capri-revolution' di Mario Martone, 'What You Gonna Do When The World's On Fire' di Roberto Minervini. Lo ha annunciato Alberto ...