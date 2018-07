(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 Migranti, Salvini: "Ridimensioneremo centri accoglienza a Mineo e a Bagnoli" "Ridimensioneremo i centri di accoglienza, penso a quello di Bagnoli, in Veneto, e quello di Mineo, in Sicilia, che in quelle condizioni non possono più andare avanti". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, a margine della sua audizione in Commissione Affari Costituzionali. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it