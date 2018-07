Acqua bene comune, Costa: "Prioritario garantirne l'accesso a tutti"

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 Acqua bene comune Costa prioriario garantire accesso a tutti "Come ho già ribadito in Europa per questo Governo l'acqua è un bene comune per cui ritengo prioritario garantirne l'accesso a tutti". Queste le parole del Ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, in audiziona alla commissione Ambiente della Camera dei Deputati. Fonte web Tv Camera Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it