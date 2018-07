Casellati: ''Migranti, questione globale. Revisione Dublino dirimente''

(Agenzia Vista) Roma, 25 luglio 2018 Casellati su migranti La presidente del Senato Elisabetta Casellati alla cerimonia del Ventaglio: "In occasione della mia recente missione negli Stati Uniti ho potuto porre tale questione anche ai massimi livelli delle Nazioni Unite. Ho riscontrato disponibilità e attenzione - ha concluso la presidente del Senato - Per risolvere una simile situazione c'è la necessità di uno sforzo senza precedenti della comunità internazionale, per creare, nei Paesi di origine e di transito, condizioni di crescita e stabilità. Gli stessi vertici Onu sono convinti della necessità di un'azione coordinata dell'Unione europea che, parlando troppo spesso con più voci, non di rado dissonanti, rischia di rappresentare una parte del problema, piuttosto che della soluzione". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it