Acciaierie Piombino, Rossi: "Oggi accordo straordinariamente positivo"

Consip, Renzi: "Scuse di Scafarto? Come Johnny Stecchino con Cozzamara dopo aver ucciso sua moglie"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2018 "Il Colonnello Scafarto, dell’Arma dei Carabinieri, accusato di aver fatto prove false contro me e la mia famiglia, è stato nominato assessore alla legalità in una giunta di centro destra. Tutto normale no? In un’intervista ieri ha detto mi scuso con Renzi. Mi sembra quando Johnny Stecchino chiama Cozzamara e gli chiede scusa per avergli ucciso la moglie". ...