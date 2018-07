Conte: "Approvato decreto milleproroghe"

(Agenzia Vista) Roma, 24 luglio 2018 Conte Al via al decreto milleproroghe su intercettazioni e Bcc "Abbiamo approvato un decreto legge che contiene varie proroghe di termini che erano in scadenza". L'ha dichiarato il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa al termine del Cdm. "Abbiamo prorogato la nuova disciplina sulle intercettazioni, siamo alla ricerca di un punto di equilibrio che tenga più in conto gli interessi in gioco. Abbiamo prorogato i termini per le Universiadi di Napoli e quelli per la piena efficacia della riforma dei gruppi Bcc". _Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev