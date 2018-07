Incendio alla Pisana, la voce dei residenti di Via Mario De Renzi

(Agenzia Vista) Roma, 23 luglio 2018 47 famiglie sfollate nell'incendio divampato il 7 luglio scorso in un palazzo di Via Mario De Renzi alla Pisana. "Il 90% si è sistemata a casa di parenti. La protezione civile è subito intervenuta chiedendoci se avevamo bisogno di un alloggio ma, pensando che fosse una situazione momentanea ,abbiamo rifiutato. Questo ha fatto sì che scattassero le 24 ore oltre le quali non si può più richiedere alloggi" questo il quadro offerto dai residenti del palazzo che potrebbero aspettare dei mesi prima di rientrare nelle loro abitazioni. Courtesy Teleroma 56 Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev