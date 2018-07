Manfuso (Pres. Ass. ''Io così''): ''Progetto Donne e Giustizia contro la violenza di genere''

Altro

“State uccidendo una persona”, il video choc che incastra la Guardia Costiera libica

Mentre ancora non è chiara la responsabilità della Guardia Costiera libica nella morte in mare di una donna e suo figlio e nell’abbandono di un’altra donna poi soccorsa dalla Ong spagnola Proactiva Open Arms, la Ong tedesca Sea Watch diffonde un video-choc girato il 7 novembre scorso in cui si vede la nave della Guardia Costiera libica accelerare e allontanarsi dal luogo di soccorso con un ...