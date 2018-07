La sorpresa

Gino Paoli sul palco

Per il popolo di Umbria jazz ieri una grande sorpresa: sul palco di piazza IV Novembre a Perugia è salito Gino Paoli con la street band toscana dei Funk off. Musica in libertà e gratuita. Sul palco ad accoglierli anche il direttore artistico di Uj, Carlo Pagnotta Foto gallery di Giancarlo Belfiore