Nuovo Cda Milan, i tifosi: "Siamo ottimisti ma ora vogliamo la Champions"

(Agenzia Vista) Milano, 21 luglio 2018 "Siamo felici della riammissione in Europa ma dobbiamo tornare in Champions". E' un Milan rivoluzionato quello che è uscito dalle porte di Casa Milan a termine del Cda che ha dato in mano il club ad Elliot e a Scaroni come nuovo presidente. Tra le novità anche l'uscita di Fassone dal club. I tifosi però, sembrano avere in testa il trofeo dalle grandi orecchie, che con la loro squadra non vedono ormai da diversi anni. "Siamo comunque speranzosi" affermano altri sostenitori fuori dal quartier generale del club rossonero. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev