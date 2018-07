FI, Cassinelli: "Costruzione civismo Toti collante nel centrodestra"

(Agenzia Vista) Liguria, 20 luglio 2018 "In Liguria il lavoro svolto dal presidente Giovanni Toti è sicuramente positivo e il suo impegno nella costruzione di un 'civismo' attivo farà da collante nel centrodestra verso un altro trionfo alle Regionali del 2020". Lo dichiara Roberto Cassinelli, deputato di Forza Italia, commentando l'assemblea regionale di Forza Italia in corso a Genova. "Forza Italia è un partito attuale e coerente col suo percorso. Lo dimostra la vitalità e l'energia dimostrate nell'assemblea pubblica di Genova, organizzata dal coordinatore regionale Sandro Biasotti. Il presidente Silvio Berlusconi ogni giorno porta avanti le nostre proposte con una forza straordinaria. La scelta del vicepresidente Antonio Tajani, uomo che per la sua serietà e preparazione gode di grande credito in Italia e all'estero, rientra in quel processo di rinnovamento che prosegue insieme alle nostre capogruppo in Parlamento Maria Stella Gelmini e Anna Maria Bernini che imprimono ai nostri gruppi parlamentari un ruolo centrale nell'attività del Parlamento", dice Cassinelli / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it