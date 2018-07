FI, Toti: "Moderati si rinnovino o centro nuovo mondo sarà Lega"

(Agenzia Vista) Liguria, 20 luglio 2018 "I moderati sono di più dei sovranisti nell'ambito della coalizione di centrodestra, contano di più, ma se non ritrovano delle ricette e delle regole nuove per rimettersi insieme e costruire un nuovo cammino, resteremo separati come i pigmei e si creerà un nuovo mondo con al centro la Lega". Lo dichiara il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti a Genova all'assemblea regionale di Forza Italia. "I moderati sono stati al centro per vent'anni e gli altri, Lega compresa, ci ruotavano intorno, a me ruotare mi fa venire il mal di testa e anche la nausea, preferirei stare al centro e veder ruotare gli altri intorno, per farlo servono ricette nuove bisogna cambiare la catena di montaggio. Rilanciare Forza Italia oggi vuol dire essere rivoluzionari", dice. "Negli ultimi 10 anni, tutti i giorni abbiamo parlato di rilanciare il partito tornando a i nostri valori, parlando con il mondo delle imprese, trovando le ragioni del moderatismo italiano, i valori cristiano-giudaici e i voti li abbiamo persi lo stesso" / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev