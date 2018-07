Savona indagato, Salvini: "E' una delle persone più oneste che io conosca"

(Agenzia Vista) Milano, 20 luglio 2018 "La castrazione chimica è una proposta della Lega da anni e anni, ed è in tanti paesi sviluppati che ritengono che chi mette le mani addosso a una donna e un bambino vada curato perché il maiale che fa violenza a una donna e ad un bambino va curato. Ogni volta che c'è la notizia di una violenza sessuale io mi imbestialisco". Lo ha detto il ministro dell'Interno Matteo Salvini fuori dalla sede della Lega in via Bellerio a Milano al termine del consiglio federale della Lega Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev