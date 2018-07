Ilva, Toti: "Non inseguire idee fantasiose, serve impegno concreto"

(Agenzia Vista) Liguria, 18 luglio 2018 "Riteniamo che non si possa, in un settore cosi' delicato e dopo tanto tempo, inseguire fantasiose idee che ci portino fuori strada, ma bisogna concretamente impegnarsi con le pietanze che sono sul tavolo per costruire l'ingresso in azienda di Mittal e l'inizio di questa nuova avventura". Lo ha detto il governatore ligure Giovanni Toti, parlando di Ilva in merito alla controproposta migliorativa chiesta ad Arcelor Mittal dal governo, secondo quanto riferito dal vicepremier e ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, nell'informativa urgente sullo stato dei tavoli di crisi aperti presso il Mise / Courtesy Giuseppe Sciortino Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev