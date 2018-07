(Agenzia Vista) Roma, 18 luglio 2018 Pd a Tor Bella Monaca, Martina Governo attui piano perfierie L'ha dichiarato il segretario del Pd Maurizio Martina, arrivando alla libreria Le Torri di Tor Bella Monaca per la segreteria del partito. Siamo qui in un quartiere popolare di una grande città e la nostra prima proposta è rivolta al Governo: attui fino in fondo il Piano Periferie che noi abbiamo voluto negli ultimi anni e che consentirà la riqualificazione di tante città, in particolare di grandi città metropolitane" ha aggiunto il segretario dem. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev