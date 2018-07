Parlamentari e giornaliste in campo per ricordare Jo Cox, lo speciale

Spazio, SEonSE: il sistema di Leonardo per la sicurezza in mare

Farnborough (askanews) - Dallo Spazio l'occhio di SEonSE per la sicurezza in mare. Al salone aeronautico di Farnborough, in Inghilterra, Leonardo-Finmeccanica ha annunciato l'attivazione della sua piattaforma geospaziale per la sicurezza marittima. Grazie al cloud computing e ad avanzati modelli di big data analysis, SEonSE consente di accedere in tempo reale, anche da tablet o smartphone, a ...