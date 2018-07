Dimissioni Boeri, Fico: "Presidente Inps ne parlerà con Conte non con me"

(Agenzia Vista) Napoli, 16 luglio 2018 Dimissioni Boeri, Fico presidente Inps ne parlera' con Conte non con me "Il presidente dell' Inps parlerà delle sue eventuali dimissioni con il Presidente Conte non con me". Queste le parole del Presidente della Camera, Roberto Fico, arrivato al carcere di Poggioreale per una visita privata ai detenuti insieme al direttore della struttura Maria Luisa Palma. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev