(Agenzia Vista) Napoli, 14 luglio 2018 Napoli Pride de Magistris grave che esponenti del Governo non rispettino uguaglianza tra persone garantita da Costituzione "Grave che esponenti del Governo non rispettino uguaglianza tra persone". Queste le parole del sindaco de Magistris appena giunto al Napoli Pride. Oltre cinquemila partecipanti hanno animato il Gay Pride partenopeo che si è snodato lungo le strade del centro della città. In testa al corteo le associazioni e il sindaco Luigi de Magistris. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev