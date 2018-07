(Agenzia Vista) Roma, 14 luglio 2018 Di Maio: "Lobby contro dl dignità, non si perderanno 80mila posti di lavoro" L'ha dichiarato il leader del M5S, nonchè Ministro del Lavoro e dello sviluppo Economico, Luigi Di Maio, in una diretta su facebook. "La musica è cambiata - ha aggiunto - non ho nessun problema a mettermi contro queste dinamiche internazionali. Quando arriverà in aula sconfesseremo il vecchio governo" _Facebook/Luigi Di Maio Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev