Melania Trump in completo bianco viene ricevuta con Trump dalla Regina Elisabetta

(Agenzia Vista) Windsor, 13 luglio 2018 La Regina d'Inghilterra Elisabetta II ha ricevuto il presidente degli Stati Uniti Donald Trump al Castello di Windsor, accompagnato dalla moglie Melania Trump. La First Lady per l'occasione si è vestita con un completo bianco mentre la Regina si è presentata in blu. _Courtesy The Royal Family Channel Youtube Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev