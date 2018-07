(Agenzia Vista) Visciano (NA), 13 luglio 2018 Governo, Bernini: "Lega e M5s in contrasto su tanti temi, sarà un problema per il Paese" "Noi l'avevamo detto dall'inizio che un premier non forte non sarebbe riuscito a mediare tra le posizioni della Lega e del Moviemnto 5 Stelle, sono in conflitto su molti temi e questo sarà un problema per il Paese". Queste le parole di Anna Maria Bernini, capogruppo al Senato per Forza Italia, intervistata a margine dell'evento organizzato dall'associazione "Prossimamente" dal titolo "Le proposte dei giovani per un'Europa delle idee". AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it