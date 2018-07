(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 luglio 2018 Lezzi: "Faremo in modo che regioni italiane non perdano un euro di fondi Ue" La ministra del Sud Barbara Lezzi dopo l'incontro a Bruxelles con la commissaria Corina Cretu: "Italia non perderà un euro di fondi europei e per la nuova programmazione ho detto no a tagli". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev