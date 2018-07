Nato, Conte: "Ridimensioneremo impegno italiano in Afghanistan ma senza danneggiare nessuno"

(Agenzia Vista) Bruxelles, 12 luglio 2018 Nato, Conte: "Non ho sentito Trump minacciare uscita Usa se Paesi non avessero aumentato spesa" "Abbiamo deciso un ridimensionamento della missione italiana in Afghanistan, ma lo faremo consapevoli che quella è una regione delicata e non danneggeremo nessuno". Queste le parole di Giuseppe Conte, presidente del Consiglio, rispondendo alle domande in conferenza stampa al vertice Nato. fonte Chigi Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev