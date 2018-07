(Agenzia Vista) Roma, 12 luglio 2018 Meloni: "Finale Mondiali? Non so chi sia più anti italiano, guarderò un altro sport" "Non so chi sia più anti italiano tra Francia e Croazia, non faccio nessun pronostico, anzi, credo che guarderò un altro sport". Queste le parole di Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, intercettata dai cronisti al termine di una conferenza stampa a Montecitorio. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it