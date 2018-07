Governo, Meloni: "Conte per ora latitante"

Reparto chiuso per festa, ministro Grillo: "Primario dovrebbe chiedere scusa in pubblica piazza"

(Agenzia Vista) Napoli, 10 luglio 2018 Reparto chiuso per festa, Grillo primario dovrebbe chiedere scusa in pubblica piazza "Il primario del reparto chiuso per la sua festa dovrebbe chiedere scusa in pubblica piazza". Queste le parole del ministro alla Sanità, Giuglia Grillo al suo arriva all'ospedale del Mare per un sopralluogo dopo la vicenda della chiusura del reparto di chirurgia vascolare ...