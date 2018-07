Governo, Savona: "Promesse si possono attuare, ma stabilire tempi e modi"

(Agenzia Vista) Roma, 10 luglio 2018 "Il problema non è se attuare o meno le promesse fatte in campagna elettorale, come flat tax e reddito di cittadinanza, cosa indispensabile, ma quali siano i modi e i tempi in cui verranno attuati". Lo ha detto il ministro agli Affari Ue, Paolo Savona, in audizione alle commissioni Politiche Ue di Camera e Senato. Il ministro ha detto che la politica del Governo è "rilanciare gli investimenti in misura tale da avere una crescita del Pil che consenta di diminuire il rapporto debito/Pil, sincronizzando il ritmo di spesa corrente necessaria per l'attuazione dei provvedimenti indicati al ritmo con cui cresce gettito fiscale. Tecnicamente è possibile. Se Governo e Parlamento non mostrano fretta di procedere sul lato della spesa corrente prima che gli investimenti manifestino gli effetti attesi"._Courtesy SenatoWebTv Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it