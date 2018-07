Dl Dignità, Bernini: "Sarà la caporetto del lavoro"

Tajani a Roma: Ue aiuterà la Libia a svolgere elezioni regolari

Roma, (askanews) - "In più dovremo lavorare per aiutare le elezioni in Libia, per dare stabilità a questo paese, toccherà loro decidere quando votare, ma bisogna fare in modo che le elezioni si svolgano regolarmente": lo ha affermato il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani, che dopo una visita a Tripoli ha fatto tappa a Roma per un incontro con i giornalisti della Stampa estera per ...