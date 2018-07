Maurizio Martina è il nuovo segretario del Pd - Infografica

Ragazza 18enne arresstata in Iran per un video postato sui social

(Agenzia Vista) Iran, 08 luglio 2018 Ragazza 18enne arresstata in Iran per un video postato sui social Maedeh Hojabri è il nome della ragazza di 18 anni arrestata il 6 luglio 2018 e poi rilasciata su cauzione. Il motivo dell'arresto è un video pubblicato sui social in cui si esibiva in una danza. L'accusa è "iolazione delle norme morali". fonte Twitter Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev ...