Renzi: "Io non unico responsabile ma pago per tutti"

Assemblea PD, Martina: "Nessuna resa, abbiamo le energie per ripartire"

(Agenzia Vista) Roma, 07 luglio 2018 Assemblea PD, Martina: "Nessuna resa, abbiamo le energie per ripartire" "Abbiamo le energie per ripartire, non c'è nessuna resa e non c'è mai stata". Queste le parole di Maurizio Martina, segretario reggente del PD, all'assemblea del partito.