Bus in fiamme a Genova, autista eroe fa scendere i passeggeri in tempo

(Agenzia Vista) Liguria, 06 luglio 2018 La prima partenza della sede centrale dei Vigili del fuoco di Genova si è diretta in Via DIno Col per l'incendio di un bus AMT della linea 18. L'autista ha fatto prontamente scendere i passeggeri mettendoli in salvo e ha provato a spegnere le fiamme con 2 estintori a polvere senza riuscire a fermare il rogo. Le fiamme uscivano dal vano motore e avevano interessato anche parte della zona passeggeri. Con l'utilizzo della schiuma antincendio i pompieri hanno avuto la meglio sulle fiamme in breve tempo / Courtesy Vigili del fuoco Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev