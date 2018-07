Fondi Lega, Salvini: ''Non credo a complotti, ma no messi fuori legge per sentenza''

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2018 Fondi Lega, Salvini Non credo a complotti o marziani ma non possiamo essere messi fuori legge da una sentenza "Oltre alle 12 già pronte stiamo preparando altre 17 motovedette, questo significa dispendio di risorse perché c'è anche l'addestramento degli uomini, ma vogliamo far diventare questo una prassi". Queste le parole di Matteo Salvini, ministro degli Interni, a margine della conferenza stampa al Viminale con il vicepresidente della Libia. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev