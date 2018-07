Bonafede lancia iniziativa ''Il Ministro ascolta'', sportello per i cittadini

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2018 Bonafede lancia iniziativa il ministro ascolta Il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, in un post su Facebook: ''Il Ministro ascolta. Da quando sono entrato in via Arenula ho ricevuto migliaia di messaggi giunti a questa pagina, così come nella segreteria del ministero. Messaggi di auguri e incoraggiamento, di cui non smetterò mai di ringraziarvi, ma anche tante proposte concrete che mi vengono sottoposte quotidianamente. C’è una grande voglia di essere ascoltati, soprattutto ora che i cittadini non si sono solo fatti istituzione, ma sono diventati governo grazie al MoVimento 5 Stelle. Vorrei chiamarvi tutti e incontrarvi tutti, ma per ovvi motivi non posso farlo. Per questo abbiamo deciso di dedicare almeno un giorno a settimana all’ascolto di cittadini e addetti ai lavori che sono impegnati in associazioni che operano nel settore della giustizia. Vi apro le porte di questo ministero affinché le associazioni su base nazionale, che affrontano i temi della giustizia e che hanno interesse a parlare e confrontarsi con me, potranno scrivere all’indirizzo ilministroascolta@giustizia.it indicando nell’oggetto la dicitura “Il Ministro ascolta”, seguita dall’indicazione del settore specifico in cui l’associazione opera. Spero con questa iniziativa di azzerare la distanza fra il Palazzo e i cittadini. Su alcune cose saremo d’accordo, su altre saremo in contrasto, ma dialogherò con tutti. Voglio che voi sappiate che in via Arenula c’è un ministro che vi ascolta'' Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev