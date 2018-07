Casal di Principe, Costa lancia il Daspo ambientale e in sala va via la luce

(Agenzia Vista) Casal di Principe (CE), 05 luglio 2018 Casal di Principe Costa lancia il Daspo ambientale e va via la luce Il ministro dell'Ambiente Sergio Costa arriva con il vice premier, Luigi Di Maio, alla Casa don Diana. Costa propone il Daspo ambientale per chi inquina e, proprio mentre illustra la misura, salta la corrente in sala stampa. AltrimondiNews Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it