Olimpiadi 2026, Sala e Fontana puntualizzano: "Grazie a Sankt Moritz investimento sarà poco costoso"

(Agenzia Vista) Milano, 04 luglio 2018 "Il dossier è completo e non comporterebbe un grande investimento, con questa alleanza con Sankt Moritz abbiamo la garanzia. Per gli impianti riusciremmo ad essere poco costosi perché per Bob e salto useremo impianto di Sainkt Morritz". Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala a margine dell'incontro con il presidente del Coni Malagò e con il governatore della Lombardia Attilio Fontana Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev agenziavista.it