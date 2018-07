Cristiano Ronaldo alla Juve? Torinesi Scettici "Costa troppo..."

Spuntano due balene al Pantheon, e' la campagna Greenpeace contro la plastica in mare

(Agenzia Vista) Roma, 05 luglio 2018 Spuntano due balene al Pantheon, e' la campagna Greenpeace contro la plastica in mare Due balene di cartapesta sono state installate in una delle piazze più suggestive di Roma, al Pantheon, per sensibilizzare turisti e romani sul tema dell'inquinamento marino. L'iniziativa è stata promossa e realizzata da Greenpeace. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev