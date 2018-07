Carabinieri, consegnati all'Arma due Qooder di Quadro Vehicles

Roma, (askanews) - Qooder entra a far parte dei veicoli dell Arma dei Carabinieri, con il fine di pattugliare le strade costiere della provincia di Lucca e di Rimini per l estate 2018. La cerimonia di consegna di due veicoli, in comodato d'uso gratuito, si è svolta all interno del parco del Comando Generale dell Arma, a Roma.

I mezzi sono in grado di operare su terreni difficilmente percorribili da altri veicoli: il Qooder, infatti, unendo il meglio del mondo dell auto con quello delle motociclette, risulta estremamente stabile su ogni tipo di strada, anche la più dissestata. Il mezzo ora a disposizione dell'Arma, può vantare il sistema brevettato che gli consente di inclinarsi come una moto a 2 ruote ma di mantenersi aderente all asfalto grazie alle sue 4 ruote da 14 pollici, garantendo la sicurezza dei cittadini, grazie a interventi tempestivi, ma anche dei carabinieri chiamati a intervenire. Come ha sottolineato il Capo di Stato Maggiore del Comando Generale dell Arma dei carabinieri, il Generale di Divisione Enzo Bernardini:

"Qooder dispone di questo sistema rivoluzionario, HTS, Hydraulic Tilting System, un sistema che non fa cadere il mezzo anche in condizioni di estrema inclinazione. Quindi il personale può operare in urgenza, in sicurezza, arrivando prima sul luogo dove è richiesta la sua presenza".

Si avvia così una partnership importante tra Carabinieri e Quadro Vehicles, la casa produttrice di Qooder, presentato all'ultimo salone di Ginevra, rivolta alla sicurezza e alla stabilità su strada così come nello spirito di questo veicolo, che già guarda al suo sviluppo con motore elettrico. Il Ceo di Quadro Vehicles Paolo Gagliardo:

"Visto che siamo in fase di lancio di questo prodotto abbiamo pensato di testarne la sua abilità e capacità in tutte le circostanze e quindi la possibilità di poterlo fare insieme ai Carabinieri è una opzione importante, verificando come Qooder risolve tangibilmente molti problemi dei clienti. Quindi questa è una testimonianza reale del valore del prodotto nei confronti di chi lo acquista".