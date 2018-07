Ryanair, centinaia di voli cancellati per sciopero del personale

Milano (askanews) - Centotrentadue voli della compagnia aerea Ryanair sono stati cancellati in Italia, a causa dello sciopero del personale di bordo.

I disagi sono in tutta Europa, dove è prevista la cancellazione di centinaia di voli. Lo sciopero di Ryanair in Spagna, il Paese maggiormente interessato dalla protesta del personale di bordo, riguarda 1800 addetti, secondo le stime del gruppo irlandese.

Cinque sindacati hanno chiesto al personale di bordo di non lavorare mercoledì 25 e giovedi 26 in Spagna, Portogallo, Belgio e Italia, obbligando Ryanair ad annullare preventivamente 600 voli in questa due giorni di sciopero.

La protesta è stata proclamata in Italia da Filt Cgil e Uiltrasporti, secondo cui "lo sciopero è

per il diritto a un contratto collettivo e per il riconoscimento

dei diritti dei lavoratori".