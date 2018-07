Ghiaccioli al Bioparco di Roma, così gli animali combattono l'afa

Roma, (askanews) - Gli ippopotami spalancano le fauci in attesa di mele ghiacciate, cocomero per gli orsi e pere per i simpatici lemuri, mentre la tigre bianca preferisce un pasto più sostanzioso a base di polpette di carne-gelato.

Anche gli animali del Bioparco di Roma sono provati dalle alte temperature estive e per dargli un po' di refrigerio il personale dello zoo gli dà frutta-ghiacciolo per combattere meglio il caldo.