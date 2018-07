Quando Marchionne tornò in cravatta per obiettivo "debito zero"

Thailandia, baby calciatori ordinati monaci buddisti per 9 giorni

Mae Sai (askanews) - Nove giorni di ritiro spirituale in un monastero buddista. I baby calciatori salvati dalla grotta dove erano rimasti intrappolati per oltre due settimane si sono fatti rasare i capelli e sono stati ordinati monaci buddisti per nove giorni. Così hanno partecipato a una cerimonia in omaggio al sub morto nel tentativo di salvarli. Solo uno degli undici ragazzi non ha seguito il ...