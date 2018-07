Incendi in Grecia, si cercano sopravvissuti. Si teme il dolo

Atene, (askanews) - I soccorritori in Grecia continuano le ricerche di sopravvissuti al devastante incendio che ha colpito l'Attica, causando la morte di almeno 74 persone e il ferimento di centinaia, tra cui donne e bambini.

Molte persone sono fuggite verso il mare per scampare alle fiamme nella zona di villeggiatura vicino ad Atene, ma i forti venti, che hanno ridotto in cenere le foreste a ridosso di Mati e Rafina, non hanno dato scampo.

I media greci hanno parlato di "una tragedia nazionale", e il premier Alexis Tsipras ha dichiarato tre giorni di lutto. Il governo non ha ancora dato una stima dei dispersi, mentre i vigili del fuoco continuano a lottare contro le fiamme in alcune aree, come a Kineta, 50 chilometri da Atene.

"Finora abbiamo trovato 30 cadaveri - dice Arion Zikos, volontario della Croce Rossa - sono morti carbonizzati e stiamo cercando di individuare altre quattro persone che risultano disperse".

Ancora ignote le cause dei roghi, ma il governo sospetta che siano di natura dolosa, le fiamme sono divampate in luoghi diversi ma quasi contemporaneamente. Inoltre, sono già scoppiate le polemiche sui ritardi nella gestione degli incendi e le poche misure di prevenzione, risultato dei tagli alla Protezione civile previsti nel pacchetto austerity del governo per far uscire la Grecia dal commissariamento di Ue, Fmi e Bce.