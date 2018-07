Elton John attacca la Russia: odio e bigottismo contro i gay

Roma, (askanews) - Elton John attacca duramente la Russia e i governi dell'Est Europa per le discriminazioni contro i gay, denunciando quanto questi atteggiamenti possano danneggiare la lotta contro l'Aids. Il cantante, durante la conferenza internazionale sulla malattia ad Amsterdam, in cui ha presentato il suo progetto MenStar insieme al principe Harry, incentrato sull'accesso alle cure per gli uomini, ha detto.

"Capirete la rabbia delle mie affermazioni precedenti ma è terribilmente frustrante per tutti noi essere qui in una stanza come questa mentre sappiamo bene che,se non ci fossero questo bigottismo e questo odio, la malattia potrebbe essere eliminata più velocemente di quanto si possa pensare", aggiungendo che in sostanza quello che ne deriva è che questi Paesi stanno discriminando fortemente le persone LGBT.

"E' mio dovere, come uomo visibilmente gay, e non affetto da Hiv, andar lì e cercare di dare un aiuto per migliorare la situazione".