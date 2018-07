Beyoncé e Jay-Z in vacanza a Capri a bordo dello yacht Kismet

Capri (askanews) - Beyoncé e Jay-Z, la coppia più amata della scena pop internazionale, hanno scelto ancora l'Italia per le proprie vacanze e ora sono a Capri. La pop star e il rapper, insieme ai loro tre figli, hanno goduto le bellezze nostrane spostandosi lungo le coste a bordo del Kismet, un lussuoso mega-yacht a noleggio ricco di ogni comfort. Prima tappa in Sicilia, quindi la Costiera Amalfitana, poi Ponza, infine il blitz a Capri dove è terminata la crociera.

Proprio a Capri Beyoncé e Jay-Z sono stati immortalati mentre dallo yacht, ormeggiato al largo di Villa Malaparte, si trasferivano sul tender di appoggio per poter effettuare un giro in mare intorno all isola azzurra. A tarda sera poi l'arrivo in piazzetta, una passeggiata mano nella mano tra le stradine capresi - con Beyoncé che indossava rigorosamente cappello e occhiali da sole nonostante l'ora - e poi la tappa per la cena al ristorante Aurora. A notte fonda, quindi, il rientro a bordo.